Nieuwe asfaltlaag al na drie maanden versleten 21 februari 2018

02u44 0

Er zijn problemen met de amper drie maanden oude asfaltlaag in de Nieuwstraat, de Stationsstraat en de Handzamestraat. De structuur van de toplaag blijkt te broos, waardoor het asfalt al te makkelijk losgereden wordt en er putten ontstaan. Na een vraag van oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA) gaf schepen van Openbare Werken Johan Braem (Open Vld) tijdens de voorbije gemeenteraad toe dat er een probleem was. "Het is mogelijk dat het asfalt eind november bij een te lage temperatuur gegoten werd of dat er iets fout liep bij de menging. Maar de werken zijn nog niet opgeleverd en zowel het studiebureau als de aannemer zijn op de hoogte. Anderzijds is het zo dat er tussen 30 november en 1 april wettelijk gezien geen toplaag gegoten mag worden. Sowieso heeft niemand van ons bestuur in die periode de opdracht gegeven om te gieten. Ik ben verantwoordelijk voor de belastingcenten van de Kortemarkenaren en ik ga die niet zomaar weggooien. Zolang we de exacte oorzaak van het probleem niet kennen, kunnen we hier onmogelijk een uitspraak over doen. Feit is dat het opgelost zal moeten worden." Hoe en wanneer het opgelost zal worden en vooral wie zal opdraaien voor de kosten is met andere woorden voorlopig niet duidelijk. (SVR)