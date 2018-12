Net vrijgelaten wegpiraat ramt wagen, half jaar later overlijdt nu ook Bernadette aan gevolgen Na Laurent Vermeersch is Bernadette het tweede dodelijke slachtoffer Jelle Houwen

03 december 2018

14u36 2 Kortemark Een half jaar na het zware ongeval in de Oostendestraat in Torhout is er een tweede dodelijk slachtoffer gevallen. Bernadette Roelens (60) uit Werken lag sinds het ongeval in coma in het ziekenhuis en is nu gestorven. Aanrijder Wim B. (44) uit Menen was op het moment van het ongeval nog maar vier dagen uit de gevangenis.

Op 22 mei reed de onverbeterlijke wegpiraat Wim B. uit Menen tegen de wagen van Stadenaar Laurent Vermeersch (64). De zestiger liet ter plaatse het leven. De passagiers op de achterbank, Laurents vrouw Ingrid Persyn en Bernadette Roelens, geraakten zwaargewond. Bernadettes man Eric Deseure zat vooraan, maar bleef ongedeerd. De twee koppels waren net vertrokken naar het station van Brugge, waar de mannen hun vrouwen zouden uitwuiven. De vrouwen gingen immers net vertrekken op citytrip naar Malaga.

Menenaar Wim B. was nog maar vier dagen uit de gevangenis en had in totaal al 41 veroordelingen opgelopen, waaronder voor heel wat verkeersovertredingen. Hij reed op het moment van het ongeval ook zonder rijbewijs. Hij geraakte zwaargewond, maar moest na zijn verblijf in het ziekenhuis niet naar de cel. De man zal zich later voor de politierechter in Brugge moeten verantwoorden, waar hem ongetwijfeld een zware straf wacht. De familie van Bernadette zal afscheid nemen in intieme kring.