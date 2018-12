Neos zamelt 1.914 euro in voor goede doel Sam Vanacker

14 december 2018

Neos Groot-Kortemark overhandigde op dinsdag 11 december een mooie cheque van 1.914 euro aan De Bosrank, een organisatie die instaat voor voedselbedelingen in de regio. Die organisatie verhuisde onlangs van het centrum van Houthulst naar een nieuw stekje in de Sacramentstraat in Handzame.

De Neos-afdeling van Kortemark organiseerde al in mei een benefiet-toneelvoorstelling, maar omdat de verhuis van de Bosrank wat voeten in de aarde had kon de cheque nu pas worden overhandigd.