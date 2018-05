N-VA lost namen van drie jongste kandidaten 23 mei 2018

De N-VA van Kortemark heeft haar drie jongste kandidaten voorgesteld. Het gaat om Valentijn Notenbaert (20), Lynn Vandaele (28) en Joren Verstraete (22).





Valentijn studeert dierenzorg bij de Vives-hogeschool in Roeselare en is in zijn vrije tijd actief bij de scouts van Kortemark. Lynn woont met haar gezin in de Ichtegemstraat en werkte tot voor kort in het woonzorgcentrum. Joren ten slotte studeerde LO en Sport in Torhout en is vrijwilliger bij de brandweer. (SVR)