Muziekbeurs in De Kouter 17 februari 2018

02u34 0

In OC De Kouter in de Ichtegemstraat 2 in Kortemark is er morgen de zevende editie van de gekende muziekbeurs. Bezoekers en muziekliefhebbers vinden er onder meer een ruim aanbod vinyl, cd's, dvd's, cassettes, platendraaiers, instrumenten, verzamelstukken en ander toebehoren, zowel nieuw als tweedehands. De toegangsprijs bedraagt tussen 10 en 16 uur 2 euro. Vroege vogels die al om 9 uur aankomen voor de beste koopjes, betalen 3 euro. (SVR)