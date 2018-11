Motorhelmen gezocht voor Filipijnse jeugd 09 november 2018

De Kortemarkse vzw Cadaatan is op zoek naar oude motorhelmen voor de Filipijnen. Eerder hield de vereniging al een inzamelactie voor oud keukengerief en begin februari wordt een container met hulpgoederen richting het eiland Cebu gestuurd.





"Voor de eerste keer willen we ook helmen meesturen met die lading", legt Marc Waeyaert van Cadaatan uit. "Steeds vaker rijden jongeren er met motorfietsen, maar tegelijk zijn de wegen er in heel slechte staat. Een helm is geen overbodige luxe. Bovendien zijn Aziatische jongeren vaak trots dat ze iets hebben dat uit Europa of de VS komt, dus onze helmen zullen er zeker gegeerd zijn." Wie nog een exemplaar liggen heeft, kan contact opnemen via het e-mailadres luc.waeyaert@telenet.be of op 0473/59.18.72. (SVR)