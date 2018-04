Motard aangereden met auto die al 3 jaar niet gekeurd was 24 april 2018

02u29 0

Een man uit Edewalle is in de politierechtbank van Veurne aan een maand celstraf ontsnapt. Hij had op 25 oktober vorig jaar in de Koekelarestraat drie wagens tegelijk ingehaald met een auto die al drie jaar niet gekeurd was. De man had ook niet gezien dat er een motor uit de tegenovergestelde richting kwam. Het kwam tot een aanrijding en de motard belandde in de gracht. Hij raakte zwaargewond. "We hadden financiële problemen in ons gezin", sprak K.K. "Nu gaat het beter en zorg ik voor een correct uitgeruste wagen." De politierechter gaf K.K. uiteindelijk 3.600 euro boete, waarvan 1.800 euro met uitstel. De motorrijder stelde zich geen burgerlijke partij. (JHM)