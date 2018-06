Molendag klokt af op kleine 500 bezoekers 07 juni 2018

De jaarlijkse Molendag in Kortemark van afgelopen zondag was met 491 bezoekers opnieuw een succes. Tijdens deze editie stond de Kruisstraatmolen in Werken centraal. Na een rondleiding in de molen en een woordje uitleg kon er geproefd worden van molenjenever en molenkoekjes, maar er waren ook proevertjes van bier en van koffie. Voor de kinderen was er een workshop molentjes maken. Elke vijftigste bezoeker ging naar huis met een fles molenjenever. (SVR)