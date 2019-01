Moestuin bij pastorie vormt sociale buitenruimte, verschillende activiteiten op stapel Timmy Van Assche

21 januari 2019

19u46 0 Kortemark De ommuurde tuin bij de historische pastorie krijgt een concrete invulling met onder andere een moestuin. Dit jaar al geven verschillende activiteiten de tuin mee vorm. Iedereen kan de mouwen opstropen om het geheel vorm te geven.

Sinds 2018 is er een werkgroep actief die zich bezighoudt met het project rond de pastorietuin in de Pastoor Blanckestraat, pal in het centrum. In het oude ‘kerkestraatje’, officieel de Pastoor Blanckestraat, staat de leegstaande pastorie met een ommuurde tuin die al op landkaarten van rond 1700 te zien is. De tuin bevat typische zichtlijnen van zoals een pastorietuin in die in die tijden werd ingericht. “In het centrum groeit de nood aan groene en sociale buitenruimte. Deze tuin kan, door ze open te stellen en deels in beheer te geven van de inwoners, aan die noden tegemoet komen”, laat Eva Vanhuyse van de gemeentelijk afdeling vrije tijd weten. “De tuin bevat onder andere een grote oude boog met leiperen, een serre van ongeveer honderd jaar oud met een originele druivelaar, diverse bomen en struiken en verschillende aangename hoekjes en kantjes om er te vertoeven.” Door er een ‘samentuinproject’ met moestuin in te richten, kan dit een nieuw stuk openbare ruimte worden. Tuinhier Kortemark en Handzame, een groep vrijwilligers begeleid door VELT geven het project mee vorm.

Help zelf mee met inrichting

“De Stoasje, het inclusieproject in het nabijgelegen station, is ook betrokken bij de tuin”, vervolgt Vanhuyse “Ze plukten er eerder al fruit waarmee confituur en sap werd gemaakt of ze raapten systematisch het afgevallen fruit op. In 2018 werd de werkgroep rond de pastorietuin opgestart – die nu al uit een vijftiental vrijwilligers bestaat -, werd een inventaris opgemaakt van de fruitsoorten, enkele structurele werken uitgevoerd en fondsen verzameld. Zo selecteerde de provincie het project voor een toelage en werd er door de vrijwilligers ook een aanvraag ingediend om een subsidie te krijgen van de Koning Boudewijnstichting.” Het project wordt verder ingevuld met verschillende activiteiten. Zo staat het leren van stekjes afnemen en enten op het programma, net zoals de inrichting van de moestuin, snoeien van struiken en bouwen van compostvakken. De vereniging VELT richt op maandagen 28 januari, 11 en 25 februari van 19 tot 21.30 uur een sessie ecologisch tuinieren. Vanaf maandag 18 maart zijn er vervolgens verschillende bijeenkomsten waarbij iedereen de kans krijgt om te leren hoe vanaf nul de moestuin kan worden opgestart. Interesse? Dan kan je contact opnemen via eva.vanhuyse@kortemark.be of 051/56.61.08 of kom eens langs in De Beuk in Torhoutstraat 9. Op zaterdag 16 februari, van 13 tot 17 uur, kan iedereen helpen met de inrichting van de moestuin. “Zo zullen we de compostvakken afwerken en hun definitieve plek geven, de grond voorbereiden voor de moestuin en de kleine serre herstellen. Inschrijven is niet nodig. In de toekomst zouden er mogelijks ook zadenruil- of plantenruilbeurzen kunnen georganiseerd worden, kan er een ruilcircuit van groot tuinmateriaal worden opgezet of vorming zijn over fermenteren. Dergelijke initiatieven zorgen steeds voor meer contact tussen inwoners, aan de hand van een bepaald thema en zorgen voor een sterkere sociale cohesie in het dorp. Dit project kan bij uitstek diverse doelgroepen aantrekken”, besluit Vanhuyse. Schepenen Lynn Vermote (Open Vld) en Rik Waeyaert (CD&V) volgen het project mee op.