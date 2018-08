Modder van weg geruimd 10 augustus 2018

De brandweerkorpsen van Kortemark en Diksmuide waren gisteren lange tijd in de weer met het schoonmaken van het wegdek. Zowel op de Staatsbaan in Kortemark als een eind verderop op het grondgebied van Diksmuide lag er zand of modder op de weg. Door de hevige regenval veranderde dat al snel in smurrie, gevaarlijk voor het verkeer. De brandweer kwam het wegdek reinigen. (JHM)