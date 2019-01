Modder op weg na slipper JHM

14 januari 2019

In de Spondestraat in Handzame lag maandagmiddag een hoeveelheid modder op de weg. Voorbijgangers verwittigden de politie die ter plaatse kwam. Het bleek om een kleine hoeveelheid modder te gaan die wellicht afkomstig was na een eerdere slippartij. Een zwaar vervoer, allicht een tractor of een vrachtwagen, was er even in de zachte berm beland en daardoor was wat modder op de weg terechtgekomen. Er moest echter geen brandweer ter plaatse komen om dat op te ruimen.