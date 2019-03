Mobiele camera’s ingezet in strijd tegen zwerfvuil Timmy Van Assche

01 maart 2019

17u39 0 Kortemark Het gemeentebestuur zal mobiele camera’s inschakelen in de strijd tegen zwerfvuil. Wie gevat wordt, riskeert boetes tot 350 euro en het betalen van de opruimkosten.

Samen met afvalintercommunale MIROM zet het gemeentebestuur een nieuwe stap in het bestrijden van sluikstorten en zwerfvuil. “Ze veroorzaken niet alleen ergernis, het opruimen ervan kost ook nog eens handenvol geld. Gelukkig kunnen we een beroep doen op heel wat vrijwilligers die in hun buurt de straten en bermen net houden. Systematisch opruimen lost het probleem evenwel niet op”, meldt het gemeentebestuur. “Daarom focussen we meer en meer op handhaving. In samenwerking met de MIROM wordt een mobiele camera ingezet op het grondgebied van de gemeente. Deze camera wordt gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie geplaatst.” Op die manier hoopt men de kans om de vervuilers te pakken, te verhogen. De maatregel is conform de privacywet.

350 euro boete

De gemeente Kortemark beschikt over een GAS-reglement. Voor slluikstorten en zwerfvuil achterlaten kan je een boete tot 350 euro oplopen. Daarnaast kunnen ook de opruimkosten worden aangerekend.