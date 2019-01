Milieuraad lanceert oproep naar helpende handen voor jaarlijkse paddenoverzet Timmy Van Assche

10 januari 2019

18u42 1 Kortemark Op 24 januari organiseert de lokale milieuraad een bijeenkomst om afspraken te maken omtrent de paddenoverzet.

Binnen afzienbare tijd begint het weer te kriebelen bij kikkers, padden en salamanders om een geschikte poel te vinden om zich voort te planten. Daarbij moeten ze vaak verschillende straten oversteken. Helaas vallen er bij de amfibieën veel slachtoffers. Net daarom gaat de milieuraad op zoek naar helpende handen om de beestjes veilig te laten oversteken. Het gaat onder andere over de Vrijbosstraat, Terrestdreef en Hogestraat. Op 24 januari is er om 20 uur een eerste bijeenkomst in zaal De Albatros in de Stadenstraat 25a in Zarren. Er wordt uitleg gegeven over de manier van werken en verdeling van de taken. Wie er niet kan bijzijn, maar wel wil meewerken, kan mailen naar overzet.kortemark@gmail.com.