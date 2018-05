Middelbare school biedt tennis aan als keuzevak 03 mei 2018

02u52 0 Kortemark Vanaf 1 september kunnen alle eerstejaarsstudenten van het Margareta-Maria-Instituut opteren voor tennisles als nieuw keuzevak. Wie daarvoor kiest, krijgt wekelijks drie uur tennis op de terreinen van de Kortemarkse club.

Het idee komt van Dirk Mergaert van tennisschool MTA. "Een gelijkaardige samenwerking in Brugge kent heel veel succes, dus leek het me een goed idee om dat ook bij ons uit te bouwen. De directie van het MMI was onmiddellijk enthousiast. Er zijn niets dan voordelen. Wij spreken een breder publiek aan en kunnen talent stimuleren, terwijl de school er een mooi lessenpakket bij krijgt. Bovendien wordt onze infrastructuur (de club beschikt over acht buitenterreinen en zeven binnenterreinen - nvdr.) overdag relatief weinig gebruikt."





Ook Dirk Laleman, algemeen directeur van het MMI, ziet veel potentieel. "We voorzien zowel een recreatief als een meer gevorderd lessenpakket. De lessen zullen gegeven worden door coaches van de tennisschool in samenwerking met onze turnleerkrachten. Verder liggen de school en de tennisclub op amper een paar honderd meter van elkaar, dus organisatorisch valt alles perfect uit te voeren."





Laleman (60) is zelf al 25 jaar een fervent tennisser. "Eerlijk gezegd heb ik er spijt van dat ik de sport pas op latere leeftijd ontdekt heb. Blij dat we onze leerlingen in hun eerste jaar al de kans kunnen bieden om te proeven van tennis." Afhankelijk van de interesse zal de samenwerking de komende jaren verder uitgebouwd worden. (SVR)