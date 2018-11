Mercedeseigenaars! Opgelet voor dieven 21 november 2018

De politiezone Polder vaardigt een verwittiging uit voor de bewoners voor dieven die opmerkelijke diefstallen plegen. Specifiek zouden ze het gemunt hebben op auto-onderdelen, vooral van Mercedes. Een eigenaar van een Mercedes Vito diende klacht in bij de politie nadat hij afgelopen weekend iets vreemds meemaakte. De wagen stond geparkeerd langs de Staatsbaan in Kortemark en toen de eigenaar wou vertrekken hoorde hij een vreemd ratelend geluid. Hij ging langs bij de garage en daar bleek de katalysator uit de wagen te zijn verdwenen. De klacht bij de politie bleek geen alleenstaand geval. "Er is zelf sprake van een kleine plaag", zegt korpschef Johan Geeraert. "Ook in nabijgelegen politiezones werden al dergelijke diefstallen gepleegd. De dieven hebben het vooral gemunt op auto's van het merk Mercedes. We roepen dus op tot waakzaamheid en vragen eigenaars indien mogelijk hun auto binnen te parkeren." (JHM)