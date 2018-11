Mercedes-eigenaar? Kijk uit voor dieven BENDE OP PAD MET LASERSNIJDERS VOOR AUTO-ONDERDELEN JELLE HOUWEN

23 november 2018

02u23 0 Kortemark Al minstens drie eigenaars van een Mercedes hebben de politie gemeld dat er onderdelen van hun wagen werden gestolen. In Zarren brandden de dieven met lasersnijders de katalysator weg vanonder de Vito van Adriaan Bulcke (26). "De kosten lopen op tot 3.000 euro. En we moeten een andere bestelwagen kopen."

Eerder deze week waarschuwde politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) al voor deze dieven, die het vooral gemunt hebben op Mercedessen. Adriaan Bulcke meldde zich als slachtoffer. Bij politiezone Vlas (Kortrijk - Kuurne - Lendelede) zijn er nog minstens twee gelijkaardige gevallen bekend. Het gaat wellicht om een professionele bende, want in Adriaans geval gingen de dieven nauwgezet te werk. Ze namen er ook ruim hun tijd voor. "Mijn Mercedes Vito stond vorige week geparkeerd langs de Staatsbaan in Zarren", vertelt Adriaan. "Dat is vlak bij ons magazijn in Werken waar ons DJ-materiaal gestockeerd ligt. Nu woon ik in Hooglede, maar daarvoor in Werken, vandaar. In het weekend rijden onze DJ's van D-Lux naar de geparkeerde Vito om daar met de bestelwagen te vertrekken en het materiaal op te pikken. Vorig weekend merkten we echter grote problemen bij het starten en een erg brommend geluid. Omdat rijden haast onmogelijk was, deden we de auto binnen bij Vereenooghe."





Koper

Daar meldden ze dat de katalysator vanonder de wagen weggesneden was. "En dat op een heel precieze manier, wellicht met lasersnijders", zegt Adriaan. "Ze hebben de wagen blijkbaar opgekrikt en onder de bodemplaat eerst de uitlaat weggesneden om daarna de onderdelen weg te kunnen snijden. Zo verdween de katalysator, de sturing en wat andere onderdelen. Volgens de garagist net die onderdelen waarin heel wat koper en ander edelmetaal verwerkt zit. Daar is het hen dus blijkbaar om te doen: om het koper. Dat kunnen ze doorverkopen. Een nieuwe katalysator kost ons 2.600 euro, de werkuren nog niet bijgerekend. We werken hard om iets te maken van ons bedrijf en dan dit. Die Vito was maar 4.800 euro meer waard, dus er zat niets anders op dan meteen maar een nieuwe te kopen, een tweedehands weliswaar."





De dieven zijn voorlopig spoorloos. Maar er is eventueel wel een spoor waarvan Adriaan de politie op de hoogte wil brengen. "Begin deze week kreeg ik plots een vreemd telefoontje. Iemand belde me, niet eens anoniem, en vroeg me of ik mijn bestelwagen wilde verkopen. Hij had grote interesse in bestelwagens die niet meer moeten gekeurd worden. Dat lijkt me wel heel toevallig. In ieder geval wens ik iedereen te waarschuwen. En misschien hopen dat iemand iets vreemds zag vorig weekend langs de Staatsbaan."





Wie tips heeft kan best contact opnemen met politie Polder.