Meer dan 5.000 euro geïnd bij controle 24 januari 2018

02u43 0

De politiezone Polder hield gisterenmiddag een controleactie waarbij het samenwerkte met de Vlaamse Belastingsdienst Vlabel. Zowel in de Poelkapellestraat in Houthulst als de Lichterveldestraat in Kortemark werd een actie opgezet waarbij in totaal 258 voertuigen werden gescand. 8 daarvan bleken niet in orde te zijn met hun belastingen.





Er werd voor 5.560,09 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Daarnaast deed de politie drie onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel en werden PV's van waarschuwing uitgeschreven voor inbreuken op de technische eisen en de verzekering. Er werden ook 78 ademsamplings gedaan maar niemand blees positief. (JHM)