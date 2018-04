Mark Pollentier trekt N-VA lijst 11 april 2018

02u49 0

Oppositieraadslid Mark Pollentier staat op 14 oktober bovenaan de kieslijst van N-VA. De tweede plaats is voor Veerle Vanslembrouck. Dat Pollentier lijsttrekker wordt, is geen grote verrassing. De stijl van Pollentier lag de laatste maanden wel onder vuur.





Zo liet N-VA-raadlid Geert Vercruysse eerder weten dat hij uit de politiek stapt, omdat hij vindt dat er niet constructief genoeg gewerkt wordt bij N-VA. Pollentier pareert nu de kritiek.





"De bewering dat wij niet positief meewerken aan een beter Kortemark is volledig uit de lucht gegrepen", klinkt het. "De tientallen voorstellen die onze fractie deed in de afgelopen vijf jaar zijn daar het bewijs van. We staan er sterker voor dan ooit tevoren en dat tot spijt van wie het benijdt." Andere namen op de lijst worden pas later bekend gemaakt. (SVR)