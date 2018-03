Man wordt onwel en rijdt tegen muurtje 24 maart 2018

02u55 0

In de Ichtegemstraat, vlak bij het kruispunt met de Koutermolenstraat, werd de 78-jarige Gabriël V. gisteren rond 10.30 uur onwel in zijn wagen. De man verloor even het bewustzijn en knalde met zijn Citroën tegen een laag muurtje van een huis. In de wagen zat ook zijn 78-jarige echtgenote Elodie C. Zij liep een hoofdwonde op. De ambulanciers konden de twee bejaarden uit Kortemark uit de wagen helpen. Hun auto werd getakeld. (JHM)