Man maakt rallypiloot zwart: "Roekeloos rijgedrag op parcours"

Kortemarknaar K.B. riskeert 6 maanden opsluiting voor de belaging van rallypiloot T.C. uit Nieuwpoort, die de nieuwe vriend van zijn ex is. De beklaagde zou meermaals dreigtelefoons hebben gepleegd en dreigmails hebben verstuurd, soms met valse Facebookaccounts. De belaging kwam tot een hoogtepunt toen K.B. via het e-mailadres buurtbewonersstaden@gmail.com naar de organisatie van de Rally van Staden een bericht stuurde, om te zeggen dat er een rallypiloot roekeloos rijgedrag vertoonde tijdens de verkenning van het parcours. De rallypiloot bracht zogezegd omstaanders in gevaar. T.C. werd erover aangesproken, maar wist van niets. De politie achterhaalde wie achter het e-mailadres zat en kwam zo bij K.B. terecht. Hij ontkent het versturen van de mail niet, maar zegt dat hij niets te maken heeft met bedreigingen via Facebook en dat er langs twee kanten woorden vielen. Hij vraagt de vrijspraak. Vonnis 24 april. (BBO)