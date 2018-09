Lucien en Maria zijn briljanten paar 05 september 2018

Lucien Lievens (90 jaar) en Maria Tolpe (85 jaar) uit de Hogestraat in Werken werden onlangs uitgenodigd in het gemeentehuis om hun briljanten huwelijksverjaardag te vieren. Lucien is afkomstig uit Zarren en Maria groeide op in de Hogestraat. Lucien en Maria leerden elkaar kennen in café Annex in Werken. Lucien was schrijnwerker en metser. Maria was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Lucien hield vroeger veel van biljarten en ging ook graag vissen.





(COGHE)