Lokale afdeling Stedelijke Academie voor Podiumkunsten verzorgt voorprogramma van uniek klassiek optreden Timmy Van Assche

19 februari 2019

18u15 0 Kortemark Op vrijdag 22 februari om 19.30 uur mag de Kortemarkse afdeling van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten uit Roeselare het voorprogramma verzorgen van een opmerkelijk klassiek optreden.

Musici Cezariusz Gadzina en Anna Ciborowska uit Polen vormen Exprezz Duo. De klassieke werken zijn slechts een vertrekpunt voor hun eigen muzikale vertelling. Met behulp van de saxofoon verkennen ze talrijke mogelijkheden. Alleen snakt Exprezz Duo ook naar de vrijheid, om daar hun eigen ding mee te doen en te improviseren, een aanpak die in de klassieke muziek niet gebruikelijk is. Ze mochten hun eigenzinnige muziek al brengen in zalen van Rome tot Amsterdam, Berlijn, Brussel, Parijs, Warschau en New York. Op 22 februari gaat het duo aan de slag met het werk van Frédéric Chopin, niet toevallig op de geboortedag van diezelfde muzikale meester. Het voorprogramma wordt dus verzorgd door muzikanten van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten uit Kortemark. De Sint-Martinuskerk in Werken vormt het decor. Tickets kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via https://webshop.kortemark.be of 051/56.61.08.