Lichtgewonde bij ongeval met 3 wagens

Bij een ongeval met drie wagens op het kruispunt van de Zarren-Lindestraat en de Amersveldestraat in Zarren raakte een vrouw gisterochtend lichtgewond. Omdat ze rugklachten had, moest ze door de brandweer uit haar wagen bevrijd worden. Het ongeval gebeurde toen een van de chauffeurs op het kruispunt geen voorrang verleende. Een van de wagens kwam door de klap nog tegen de afsluiting van een tuin terecht die beschadigd raakte. Door het ongeval was er lange tijd verkeershinder. (JHM)