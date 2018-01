Lichtere straf voor doden van kat 02u47 0

In het Gentse hof van beroep kreeg S.V., leider van een vleesverwerkend bedrijf in Kortemark, een lichtere straf in beroep nadat hij met zijn geweer een kat neerschoot. De man moet enkel een boete van 1.050 euro betalen. In eerste aanleg in Veurne kreeg hij voor de feiten één maand cel en een boete van 1.050 euro. De advocaat kwam naar het Gentse hof met de vraag voor V. de vrijspraak of opschorting te geven, de procureur-generaal vroeg de bevestiging van de straf van eerste aanleg. Het hof koos uiteindelijk voor een opschorting van de celstraf. V. leidt een vleesbedrijf dat varkensvlees verwerkt. Het bedrijf levert onder meer aan de Delhaize-supermarkten. De vleesresten bij het bedrijf trekken katten aan, tot de frustratie van V., die onder erg hygiënische omstandigheden moet werken. In juni vorig jaar, zag een anonieme getuige hoe S.V. met zijn karabijn een poes neerknalde, het kadaver in een zak stopte en in een container dumpte. Aan de politie verklaarde hij dat hij het recht had 'ongedierte' als katten af te schieten. Een vergissing, want poezen mogen al jaren niet meer gedood worden.(DJG)