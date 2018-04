Leerlingen ontpoppen zich tot circusartiesten 20 april 2018

Na maandenlang zorgvuldig hun techniek te hebben bijgeschaafd, zijn de 262 leerlingen van basisschool De Linde in Zarren helemaal klaar om hun ouders en grootouders te trakteren op een circusvoorstelling.





Sinds eind vorige week staat naast de school in de Stadenstraat een uit de kluiten gewassen tent van circus Picolini. In die tent zullen toeschouwers vandaag en morgen kunnen zien dat de leerlingen van de school de jongste maanden gaandeweg tot echte circusartiesten opgeleid werden. Gisteren stonden de zenuwen strak gespannen voor de generale repetitie in de tent. Alle trucjes werden hen aangeleerd door circus Picolini, dat gerund wordt door Dennis Hartmann en zijn gezin.Wie zin heeft om het circustalent in Zarren te bewonderen, kan nog kaartjes kopen op het secretariaat van de school. (SVR)