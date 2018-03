Labo onderzoekt kapot asfalt PAS VERNIEUWDE CENTRUMSTRATEN WORDEN HERAANGELEGD SAM VANACKER

14 maart 2018

02u39 0 Kortemark De amper vier maanden oude asfaltlaag van de Handzamestraat, de Nieuwstraat en de Stationsstraat brokkelt af en zal in de loop van mei opnieuw gegoten worden.

"Het wegdek blijft afbrokkelen", sakkert schepen van Openbare Werken Johan Braem (Open Vld).





"De structuur is veel te broos. In deze toestand kunnen de werken niet opgeleverd worden. We hebben inmiddels een constructief overleg achter de rug met de aannemer en er werd beslist dat de werken opnieuw moeten worden gedaan. De slechte toplaag zal in de loop van mei weer afgefreesd worden, waarna er een nieuwe laag gegoten wordt. Ik schat dat de hinder ongeveer een week zal duren. Het zal wel iets vlugger gaan dan de eerste keer aangezien de putdeksels niet meer opgetrokken hoeven te worden."





Onderzoek

Het is voorlopig nog steeds een mysterie waarom het asfalt het zo snel liet afweten.





"Mogelijk heeft het te maken met de temperatuur waarbij gegoten werd, al heb ik nu ook opgevangen dat er blijkbaar voor het eerst een nieuw asfaltmengsel gebruikt werd. Maar de aannemer heeft zelf beslist waar en wanneer hij begon met asfalt gieten en onderzoek zal moeten uitwijzen waar de fout zit. Hoe dan ook zijn wij als gemeente niet aansprakelijk. De Kortemarkse belastingbetaler zal dus in geen geval opdraaien voor de kosten van de heraanleg maar uiteraard wil niemand werken van 150.000 euro graag opnieuw moeten uitvoeren."





Kwaliteitscontrole

Ondertussen is de aannemer volop bezig met zoeken naar de oorzaak .





"Op dit moment hebben we nog geen uitsluitsel. De asfaltkernen uit Kortemark worden nu onderzocht door een labo", laat nv De Vriese in een korte reactie weten. "Het lijkt ons zinloos te speculeren omtrent de feiten zolang ons interne onderzoek nog loopt."





De handelaars in het centrum van Kortemark slaken een zucht als ze het nieuws vernemen.





"Een heel trieste zaak", klinkt het bij Yves Bastoen van traiteur 't Achterhuys in de Stationsstraat. "Dat betekent dat we weer een week afgesloten zitten van de buitenwereld. Zo is het op den duur echt geen geschenk meer om in een dorpskom een zaak te runnen." Bij slagerij Verhaeghe in de Nieuwstraat reageert zaakvoerster Hilde iets genuanceerder. "Mensen kunnen zich nu eenmaal vergissen en als er een fout gemaakt wordt, moet die rechtgezet worden. Maar het spijtige is dat anderen daaronder moeten lijden."





Mieke Baert van chocolatier Willaert hoopt vooral dat er straks rekening wordt gehouden met de kalender van de zelfstandigen. "De vorige keer vielen de werken jammer genoeg in de periode van Sint-Maarten. Laat ons hopen dat men er dit keer pas na Moedertjesdag aan begint."