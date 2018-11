Kunstendag voor kinderen in De Kreke 10 november 2018

Kortemark opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen op zondag 18 november. De vrijetijdsdiensten slaan de handen in elkaar met de STAP voor een gratis cultuurnamiddag voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Alles vindt plaats in gemeenteschool De Kreke in de Torhoutstraat tussen 13.30 uur en 17.30 uur. Alle info bij de dienst vrije tijd op 051/56.61.08 (SVR)