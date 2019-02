Krijgt Kortemark er 'huisdier' bij? Gemeente onderzoekt of het gedumpt hangbuikvarkentje kan adopteren Jelle Houwen

20 februari 2019

16u49 0 Kortemark Krijgt de gemeente Kortemark er binnenkort een ‘huisdier’ bij? Het kan, want de gemeente onderzoekt of het een gedumpt hangbuikvarkentje kan adopteren en een definitieve plaats kan geven in de tuin achter het gemeentehuis. “Daarover moet de beslissing op het schepencollege nog vallen, maar er gaan verschillende stemmen op om het varkentje te houden om ons te helpen met etensresten”, zegt schepen van Dierenwelzijn Lynn Vermote.

Al tien dagen heeft het schattig roze hangbuikvarkentje een onderkomen bij de technische dienst van de gemeente Kortemark. Het beestje werd op 10 februari in de Amersveldestraat in Kortemark aangetroffen door de politie. Dat gebeurde ’s avonds, toen het dier op de dool bleek te zijn. Het hondenreddingsteam van brandweerzone Westhoek werd opgebeld – dat blijkbaar ook in staat is om hangbuikvarkentjes te vangen – en het dier werd ondergebracht bij de technische dienst. Dierenasiels in de buurt bleken immers niet de vereiste accommodatie te hebben om het dier op te vangen. Zowel de brandweer als politiezone Polder verspreidden de dag nadien een opsporingsbericht om de eigenaar van het dier te vinden. Dat bleek tevergeefs want er kwam geen enkele reactie. Het dier bleek ook niet gechipt te zijn. “En dus is de kans zeer groot dat het dier gedumpt werd”, zegt schepen van Dierenwelzijn Lynn Vermote. “En dus zit het dier al gans de tijd bij de technische dienst. Maar daar krijgt het de beste zorgen. Een van de personeelsleden is immers de zoon van een varkenshouder en die weet heel goed hoe je met het varkentje moet omgaan (lacht). Het krijgt dagelijks vers eten en de beste zorgen. De vraag rees natuurlijk wat we met het dier moeten doen, want bij de technische dienst kan het niet blijven. Heel wat personeelsleden zijn al verknocht aan het dier dus gingen er heel wat stemmen op om het te houden. Het zou voor ons een ecologische manier zijn om ook onze etensresten kwijt te raken. Er is plaats voor het dier in de tuin achter het gemeentehuis. Maar we moeten dit goed aanpakken en er goed over denken want het mag geen oplossing zijn voor enkele weken. Daarom staat het op de agenda van het eerstvolgende schepencollege.”

Mooi plaatsje in tuin van gemeentehuis

Ook burgemeester Karolien Damman is het idee genegen. “Het is mooi om zien hoeveel personeelsleden nu al een kijkje gaan nemen naar het varkentje”, zegt ze. “En welke goede zorgen het nu al krijgt. De vraag is inderdaad gekomen om het diertje te adopteren door de gemeente. Ik sta achter dat idee maar enkel als we het volledig uitgewerkt krijgen. Het mag geen tijdelijke oplossing zijn en we willen ook dat het dier tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes de nodige aandacht krijgt. Dat is iets dat we alvast goed gaan bespreken. En indien we het adopteren moeten we ons uiteraard zelf in regel stellen en ervoor zorgen dat het dier gechipt wordt en onderzocht wordt. Het is wel zo dat we al een heel leuk plaatsje in gedachten hebben in de tuin van het gemeentehuis. Het ligt vlakbij een haag en er passeert een fietspad vlakbij. Er moet dus wel nog wat gewerkt worden aan de accommodatie maar dat lijkt alvast een leuke plaats. We bespreken het idee nog verder maar er wordt alvast enthousiast gereageerd.” En zo lijkt het gedumpte hangbuikvarkentje toch te mogen hopen op een nieuw vast onderkomen en mensen die het de nodige aandacht geven.