Kortemark verlost van haar 'zinkgat' 27 januari 2018

De inwoners van Kortemark kunnen weer opgelucht adem halen. Twee weken geleden ontstond er flink wat beroering in de gemeente over een zogenaamd 'zinkgat' in de Torhoutstraat. Ter hoogte van de oude brouwerij, waar nu een nieuwe residentie wordt neergezet, was de weg behoorlijk verzakt.





Dat kwam door de werken op de site: grondwater werd er bij de funderingen opgepompt en weg geleid en op die plaats zit in de straat een riolering met deksel. Door de werken was er grond weggespoeld onder de straat. Aanvankelijk was er voor de gemeente niets aan de hand maar na onderzoek werd toch besloten de straat af te sluiten voor dringende herstelwerken. Deze week werden die dan uitgevoerd. Het verzakte asfalt werd opgebroken en de grond eronder werd terug aangevuld. Tot slot werd een nieuw laagje asfalt aangebracht waardoor het wegdek nu weer mooi vlak is. (JHM)