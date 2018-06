Kortemark Rinkelt krijgt tweede editie 28 juni 2018

In september krijgt de lokale fietspromotiecampagne 'Kortemark Rinkelt' een vervolg. De diensten lokale economie, communicatie en milieu lanceren daarom nu al een oproep naar deelnemende handelaars. Kortemarkenaren die fietsend bij lokale handelaars hun inkopen doen, vullen een spaarkaart en maken met een volle kaart kans op een splinternieuwe fiets of op een cadeaubon van de gemeente. Vorig jaar kon de campagne op de steun rekenen van 42 handelaars. Alle informatie is terug te vinden op de website van de gemeente. (SVR)