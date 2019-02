Kortemark komt al 20 jaar op tegen kanker: kippenfestijn en toogmarathon dit jaar centraal Timmy Van Assche

15u27 0 Kortemark Een kippenfestijn en toogmarathon vormen twee belangrijke speerpunten van de lokale actie voor ‘Kom op tegen Kanker’.

‘Kortemark Komt op tegen Kanker’ voert al meer dan twintig jaar strijd tegen kanker en wil zoveel mogelijk mensen en plaatselijke verenigingen betrekken. Verschillende acties vormen dit jaar de rode draad. Voor de negende keer is er op zaterdag 9 maart een kippenfestijn. Zaal De Kouter in de Ichtegemstraat 2 vormt vanaf 19.30 uur het decor. Voor de volwassenen is er aperitief, kip, groentjes, frietjes en een dessert. Voor kinderen tot 12 jaar is er een welkomstdrankje, kippenbil met appelmoes, frietjes en dessert voorzien. Kaarten zijn te verkrijgen bij Joke Pattyn in de Oogstweg 22 of via 0494/61.81.65. Op zaterdag 15 juni vindt de negende zomerjogging plaats met start en aankomst op de Markt. Op zaterdag 29 juni start om 16 uur, ook op de Markt, voor de twaalfde keer een toogmarathon. Datzelfde weekend worden ook een kinderloop en fietstocht ingericht. “Wie een actie wil plannen, Kom op tegen Kanker financieel wil steunen of een nieuwe opvallende activiteit wil organiseren, kan steeds terecht bij onze werkgroep via kortemark.komtop@gmail.com en www.kortemarkkomtop.be”, klinkt het.