Kortemark haalt slag thuis: voorlopig geen windturbines in Krekebeekvallei Timmy Van Assche

24 januari 2019

17u40 0 Kortemark De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning vernietigd voor twee windturbines in de Krekebekestraat. Toch is het dossier nog niet volledig van de baan. “Maar dit besluit biedt goeie perspectieven”, menen burgemeester Karolien Damman (CD&V) en schepen Toon Vancoillie (Open Vld).

Even terug in de tijd. Op 22 februari 2017 werd door EDF Luminus een aanvraag tot vergunning ingediend bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor het plaatsen van twee windturbines in de omgeving van de Krekebekestraat, naast de Staatsbaan. Maar al snel werden in totaal 937 bezwaren ingediend en het college van burgemeester en schepenen adviseerde de vergunning ongunstig. Vooral de natuurwaarde van het gebied en mogelijke slagschaduw waren een probleem. Maar toch werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijke ambtenaar in augustus 2017. Daartegen besloot het college in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met succes, want de vergunning wordt nu vernietigd.

“De Raad is van oordeel dat de beoordeling in het kader van de goede ruimtelijke ordening niet eenduidig en onzorgvuldig is. Daarnaast werd er in de vergunning ten onrechte afgeleid dat het landschap al aangetast is door veel bebouwing”, laten burgemeester Damman en Vancoillie weten. “De Raad bevestigt dat het landschap vrij is van bebouwing en een wijds karakter vertoont. Ten slotte stelt de Raad ook vast dat het beleid van de gemeente niet mag genegeerd worden in de vergunning, zeker aangezien de ontwikkeling al concreet werd ingezet met het RUP Zuiderpark. Er werd bij de beoordeling met andere woorden te weinig aandacht besteed aan de gewenste en reeds ingezette gewenste ontwikkeling.”

Nog niet van de baan

“Kijk”, vervolgt Vancoillie, “dat er windturbines gebouwd worden langs snelwegen of kanalen, is intussen algemeen aanvaard. Maar tussen twee dorpskernen in? Voor alle duidelijkheid: we hebben niks tegen hernieuwbare energie, hé. We zijn alvast tevreden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen ons heeft gevolgd. Maar het gewest kan hier wel tegenin gaan, waarop wij opnieuw in beroep kunnen gaan. Hoe dan ook biedt deze eerste uitspraak alvast goeie perspectieven op een positieve afloop.”

Damman treedt haar schepen bij. “De stedenbouwkundige vergunning is nu geschorst, maar we wachten af hoe de milieuvergunning wordt beoordeeld. In principe kunnen ze hier niks mee aanvangen zonder stedenbouwkundige vergunning. Ik ben nu vooral blij voor onze inwoners, die massaal bezwaren had ingediend."