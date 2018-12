Koppel bouwt ouderlijk huis om tot XXL- vakantiewoning ‘De Geestigaard’ mikt met 28 bedden vooral op groepen met kinderen Sam Vanacker

10 december 2018

13u56 2 Kortemark Allan Deschodt en zijn echtgenote Wendy Devos hebben in de Schaakstraat in Handzame vakantiedomein ‘De Geestigaard’ geopend. Het ondernemende koppel uit Werken kocht het ouderlijke huis van Wendy in 2016 en toverde het volledig om tot vakantiewoning. Er is plaats voor maar liefst 28 gasten.

‘De Geestigaard’ is helemaal omgeven door landerijen en ligt ongeveer in het midden tussen Handzame en Edewalle. Er zijn zes slaapkamers en een slaapzaal, vier badkamers, een grote speelkamer en een woonruimte met open keuken. Achteraan staat een grote schuur die in de loop van het voorjaar nog verder ingericht zal worden. Vooraan wordt nu gewerkt aan een speelweide met trampoline, voetbalveld, schommel en een speelheuvel, terwijl er in de loop van het voorjaar ook een dierenweide met pony’s, schapen, geiten en een ezel komt.

“Eigenlijk stonden hier oorspronkelijk twee huizen”, vertelt Wendy Devos (35). “Mijn ouders kochten er eentje in 1985. Toen onze buurvrouw later overleed, kocht papa haar huisje ook om te gebruiken als berging. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan deze plek. En onze kinderen kwamen hier ook altijd heel graag spelen. Ze vonden het hier ‘geestig’. Vandaar ook de naam ‘De Geestigaard’. En het is hier ook altijd erg rustig. Onze oudste zoon Andres was destijds thuis een moeilijke slaper. Hier bij zijn oma sliep hij altijd vlotjes de hele nacht door. Maar het huis was na de dood van mijn vader in 2011 te groot geworden voor mama alleen.”

“Ik heb hier vijf jaar alleen gewoond”, gaat moeder Katrien Heindryckx (58) verder. “Ik wou geen afscheid nemen van het huis waar ik 32 jaar had gewoond. Maar uiteindelijk heb ik het in 2016 toch te koop gezet. Met pijn in het hart. Toen Allan en Wendy beslisten om het te kopen, was dat een pak van mijn hart. Zo blijft het toch in de familie en kan ik het blijven bezoeken.”

Onze oudste zoon Andres was destijds thuis een moeilijke slaper. Hier sliep hij vlotjes de hele nacht door. Wedy Devos

Al vijftien reservaties in eerste twee weken

“We hebben er even over moeten nadenken, want per slot van rekening is dit geen rijhuisje dat je zomaar kunt verhuren”, vertelt Allan. “Maar het blijft een prachtlocatie, dus beslisten we om er een vakantiewoning van te maken. We mikken op grote groepen met kinderen. Wendy en ik hebben zelf vier jongens en weten uit eigen ervaring dat het niet eenvoudig is om een plek te vinden waar kinderen zich kunnen blijven bezighouden.

28 slaapplaatsen lijkt misschien veel, maar er is zeker vraag naar dit soort XXL-vakantiehuizen. Dat zien we trouwens al aan de boekingen. Onze website staat pas twee weken online, maar er zijn al vijftien reservaties binnen.”

Behalve vader van vier is Allan in het dagelijks leven zelfstandig ruwvoedervertegenwoordiger. In zijn vrije tijd is hij ook nog eens trainer van FC Gullegem. Dat hij dat combineerde met anderhalf jaar verbouwingswerken, is op zijn minst indrukwekkend. “Niets krijg je voor niets”, zegt Allan daarover. “Het heeft weliswaar heel veel energie, tijd en geld gekost. Meer dan ik verwacht had, maar het resultaat mag zeker gezien zijn. Het zaadje is geplant en de boom is aan het groeien. We zien wel wat voor vruchten we straks kunnen plukken.”

Alle info over vakantiehuis De Geestigaard is te vinden op www.degeestigaard.be.