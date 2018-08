Kop-staartbotsing 31 augustus 2018

In de Koutermolenstraat in Kortemark is er gisteren in de voormiddag tot een kop-staartbotsing tussen twee wagens gebeurd. Een auto remde plots aan de wegversmalling om voorrang te verlenen aan een tegenligger. De achteropkomende bestuurder had dat niet opgemerkt en er volgde een botsing. Daarbij vielen geen gewonden, maar was er wel wat blikschade. (JHM)