Knap muurschilderij in de ‘Stoasje’: “Boodschap uitdragen om zorgzaam met de natuur om te springen” Timmy Van Assche

25 maart 2019

15u02 0 Kortemark In de stationshub De Stoasje hangt voortaan een knappe ‘mural’. De Guatemalteekse kunstenaar Guillermo Santillana werkte hiervoor samen met zowat vijftig verschillende mensen en groepen.

Halverwege maart streek Santillana neer in Kortemark in samenwerking met Broederlijk Delen. Samen met jongeren en ouderen, autochtonen en allochtoon, en andersvalide kreeg de mural dag na dag meer vorm, inhoud, kleur en symboliek. Onder meer STAP-Kortemark, het Sint-Aloysiuscollege van Diksmuide, Rode Kruiscentrum Menen en VABI-Roeselare werkten mee. Het resultaat mag er zeker zijn, zo ziet ook schepen van cultuur en ontwikkelingssamenwerking Rik Waeyaert (CD&V). “In het werk zien we onder meer maïs- en aardappelplanten. De boodschap die het werk uitdraagt, is dat we zorgzaam moeten omspringen met de aarde en de natuur, en het voedsel dat ze voortbrengt. De plaats van het kunstwerk is niet willekeurig gekozen. In het stationsgebouw is veel passage, zowel van schoolgaande jongeren als andere pendelaars op weg naar of komende van hun werk." Ook buiten het stationsgebouw hangen nog (kleinere) kunstwerken.