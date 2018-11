Klaas Vantornout leert je kinderen veldrijden 16 november 2018

In Zarren staat komende zondag voor het eerst 'Zarren Koerst' op het programma, een sportief evenement voor jong en oud waarbij de organisatie vooral op het hele gezin mikt. Initiatiefneemster is Auke Theuninck van spinningcentrum Re-Fit, zelf een bijzonder actief veldrijder. "In de voormiddag starten we om 10 uur met een gratis initiatie veldrijden voor de jeugd onder leiding van Klaas Vantornout en Jan Denuwelaere. Over de middag is er kip met frietjes voor iedereen en in de namiddag koersen we tussen 14 en 18 uur op rollen." Alles vindt plaats bij OC De Albatros. (SVR)