Kermisfuif, bingo en streekbieren in jeugdhuis 30 augustus 2018

Jeugdhuis de Fauteuil haalt opnieuw alles uit de kast voor Kortemark Kermis. Vandaag is het jeugdhuis open vanaf 12 uur voor Kortemark Koerse, met aansluitend een bingo-avond voor alle leeftijden. Morgen pakt de Fauteuil uit met een streekbierenkaarting. De Fauteuil sluit de kermis zaterdagavond ook in stijl af met hun 'deur de meur en were'-fuif. "Een succes van vorig jaar dat opnieuw een plaatsje kreeg in ons kermisprogramma", legt Wout Lambrecht van het jeugdhuis uit. "Het recept is ongewijzigd. Foute platen, goeie beats en frisse pinten tot in de vroege uurtjes. Iedereen is welkom om tot een gat in de nacht samen met ons feest te vieren." (SVR)