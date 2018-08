Kermis met straattheater 10 augustus 2018

Kortemark kermis staat alweer voor de deur. Het startschot wordt gegeven op zaterdag 25 augustus met een grote rommelmarkt met ruim 400 standhouders, 's avonds gevolgd door een avondmarkt met kinder-en straatanimatie in de Stationsstraat, waar het feestcomité ook weer een tent opslaat. Bezoekers kunnen poëtisch straattheater bewonderen, Laurel & Hardy stappen rond en er is een verrassingsact met een mobiele jas. Aan het gemeentehuis zijn miniatuurlandbouwvoertuigjes aan het werk. Op 'koekezaterdag' 1 september zijn er optredens op de markt van Les Copines (met Isabelle A), gevolgd door Wuytens en Van Wanten. Er is vuurwerk om 23 uur. (SVR)