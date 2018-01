Karolien Damman trekt CD&V-lijst 19 januari 2018

CD&V-boegbeeld en huidig schepen van onder meer Gezin, Kinderopvang en Landbouw Karolien Damman (40) wordt de lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Schepen Rik Waeyaert (56), die in 2012 lijsttrekker was, komt op de tweede plaats te staan. Lijstduwer wordt huidig OCMW-voorzitter Christine Logghe (63). Verder laat de partij weten dat er verder heel wat jong bloed op de lijst komt te staan. "Een aantal van onze oudere leden stopt ermee, waardoor er plaats vrijkomt voor nieuwe mensen", aldus Damman. "CD&V heeft misschien wat het imago van een oudere partij te zijn, maar ik kan nu al zeggen dat we acht nieuwe namen in petto hebben, met een gemiddelde leeftijd van onder de 35 jaar. Of ik de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis van Kortemark wordt? Dat zal aan de kiezer zijn om te bepalen." CD&V behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 8 van de 23 zetels. (SVR)