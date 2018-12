Karolien Damman legt eed af als nieuwe burgemeester Sam Vanacker

14 december 2018

15u48 0 Kortemark Karolien Damman heeft vrijdagvoormiddag in Brugge de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Kortemark. Dat deed ze in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

De lijsttrekker van CD&V kreeg op 14 oktober 1.691 voorkeurstemmen achter haar naam, waarmee ze een pak beter deed dan huidig burgemeester Toon Vancoillie. Diens Open Vld hield overigens stand, maar het evenwicht tussen tussen coalitiepartners CD&V en Open Vld veranderde wel in het voordeel van CD&V. Beide partijen zijn sinds de verkiezingen nagenoeg even groot (CD&V had amper 14 stemmen meer dan Open Vld) en krijgen straks elk negen zetels in de gemeenteraad. Samen vormen ze de komende zes jaar opnieuw een ruime coalitie.

Het mandaat van de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortemark gaat in op 1 januari.