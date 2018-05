Kapster opgelicht 19 mei 2018

In een handelszaak in de Legestraat werd een zaakvoerster het slachtoffer de zogenaamde wisseltruc. Een vrouw betaalde in het kapsalon met een vals briefje van 50 euro en liep met echte wisselbiljetten terug naar buiten. volgens getuigen ging het om een vrouw van buitenlandse origine. Ook in een andere handelszaak zou de wisseltruc toegepast zijn. (JHM)