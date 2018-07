Kampioenenviering bij De Warandemanillers 18 juli 2018

Onlangs vierden De Warandemanillers hun kampioenen in hun lokaal De Warande bij Ronny Vierstraete in Werken. Kampioen werd Ingrid Verslype. Ze haalde het van Rufin Duchateau, Regina Huyzentruyt en Frans Hellem. Puntenkampioen werd Willy Bolle en de rode lantaarn ging het afgelopen seizoen naar Annie Goemaere. De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen gaat door in de derde week van september. Alle leden en niet-leden zijn welkom.





(COGHE)