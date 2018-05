Joyrider over de kop in natuurgebied BRANDWEER MOET LICHTGEWONDE TWINTIGER UIT WRAK BEVRIJDEN JELLE HOUWEN

07 mei 2018

02u35 0 Kortemark Een 27-jarige bestuurder is zaterdagavond rond 22 uur met zijn auto over de kop geslagen op een aardeweggetje in natuurgebied De Krekemeersen. Volgens de buurt zou het een bekende plek zijn onder joyriders en druggebruikers. De man geraakte lichtgewond. Hij legde een positieve ademtest af.

Het ongeval is op zijn zachtst gezegd bizar. De onverlichte aardeweg loopt van de parking aan de Nieuwstraat door het natuurgebied De Krekemeersen tot aan het Stationsplein. De weg wordt eigenlijk enkel gebruikt door vissers die naar de visput willen rijden. En vorige zomer vond je op die plaats de populaire pop-up Bar La Gare. Het is op die weg dat W.V. uit Kortemark zaterdagavond de controle over zijn Opel verloor. Hij raakte eerst een boom en sloeg vervolgens over de kop. De jongeman moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis van Roeselare overgebracht. De 27-jarige legde ook een positieve ademtest af. Getuigen verklaarden dat de man al op de Staatsbaan bijzonder ongepast rijgedrag vertoonde. Zijn wagen werd getakeld.





De vraag blijft waarom de man 's avonds laat met zijn wagen op de donkere aardeweg reed. In de buurt klinkt het dat het natuurdomein en de aardeweg vooral 's avonds bezocht worden door joyriders en druggebruikers. "Daarvan zijn we op de hoogte, al spreken we eerder van een fenomeen dan van een probleem", stelt korpschef Johan Geeraert. "Veel meldingen krijgen we daar niet over. Het is wel zo dat patrouilles er regelmatig gaan kijken. Maar een combi 's nachts op de aardeweg valt natuurlijk meteen op. Als politie zijn we vragende partij voor camera's voor meer controle." Die vraag werd positief beantwoord door de gemeente. "Op de gemeenteraad is de aankoop van voorlopig twee camera's goedgekeurd", zegt burgemeester Toon Vancoillie. "Die worden niet aangekocht specifiek omdat daar een drugsprobleem zou zijn. Maar het is jammer genoeg geweten dat het groot en open natuurdomein ook door zo'n mensen bezocht wordt. We plaatsen de camera's aan het stationsgebouw zelf. Zo wordt er een toegangsweg in de gaten gehouden en de camera's kunnen meteen ook helpen tegen de fietsdiefstallen. Het gaat om een investering van 10.000 euro. We hopen de camera's er over enkele maanden te plaatsen." In de zomer is de sociale controle sowieso groter, want vanaf half juli keert Bar La Gare terug.