Josephina mag 100 kaarsjes uitblazen 01 augustus 2018

02u29 0

In de Werkenstraat kreeg Josephine Déopère het bezoek van burgemeester Vancoillie en enkele schepenen ter gelegenheid van haar eeuwfeest. Josephine werd geboren in Limburg in een gezin van vijf kinderen. In 1993 overleed haar man Michel Vanhonsebrouck. Ze kreeg één dochter, Lutgarde (74 jaar), drie kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen en twee achter-achterkleinkinderen.





(COGHE)