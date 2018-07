Jongeman week thuis na aanval met glas 31 juli 2018

02u34 0

Een 18-jarige jongeman is vrijdagavond lelijk verwond nadat hij door een vrouw werd geslagen met een bierglas in zomerbar Bar La Gare in Kortemark. Jari D. zat er even na 1 uur met enkele vrienden nog iets te drinken toen een kind plots een asbak op hun tafel gooide en Jari as in zijn ogen kreeg. "Omdat het toch gevaarlijk was besloot hij de moeder van het meisje er kalm over aan te spreken", zegt zijn papa Carl D. "Jari is het type niet om ruzie te zoeken. Hij wou gewoon zeggen dat het gevaarlijk was. Maar toen hij bij die moeder stond, kreeg hij plots een slag van een andere vrouw met een bierglas. Hij liep daarbij lelijke verwondingen op. Zijn kin werd tweemaal genaaid, ook in zijn nek is hij genaaid en op zijn borstkas zijn er flink wat kleine wondjes. Glas maakt zo'n vuile wonden, ze zou dat toch moeten weten. Jari werd wel goed opgevangen door de organisatie, maar de politie werd blijkbaar niet gebeld. Ik ben zelf mijn zoon gaan ophalen en ben naar de spoeddienst gereden."





Intussen diende Carl D. klacht in. De politie onderzoekt de zaak nu.





"De gevolgen voor Jari zijn toch zwaar. Hij kan een week niet werken als jobstudent bij Shanks in Handzame en kan ook een week niet meevoetballen met de beloften van Kortemark. Ik hoop maar dat de daders gevonden wordt en dat Jari vergoed kan worden."





Bij Bar La Gare betreuren ze het hele voorval. Ze benadrukken dat de openingen tot nu toe in een goeie sfeer verliepen en de feiten wellicht te wijten zijn aan overmatig drankgebruik.