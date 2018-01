Jongeman met gestolen bromfiets duwt agent 02u33 0

Een 22-jarige jongeman uit Kortemark heeft het donderdagnacht bont gemaakt in de Kortemarkstraat in Torhout. De politie passeerde J.E., omdat hij op zijn bromfiets zonder kentekenplaten rondreed. Bij controle bleek de bromfiets als gestolen geseind te staan. Bovendien reed J.E. ook onder invloed van alcohol rond. Daarnaast werd in zijn rugzak nog een hoeveelheid drugs gevonden. De politie schreef een resem pv's uit, maar dat werkte J.E. plots op de zenuwen. Uit het niets gaf hij een duw aan een van de agenten en probeerde te voet weg te vluchten. De jongeman wacht later een bezoekje aan de politierechtbank en een fikse boete. (JHM)