Jongedame lichtgewond na duik in gracht 06 augustus 2018

02u35 0

In de Vijfhuishoekstraat in Kortemark is een jongedame zaterdagnacht lichtgewond geraakt toen ze met haar wagen in de gracht belandde.





De jonge vrouw reed richting Kortemark toen ze plots de controle over haar Citroën C3 Pluriel verloor. Ze belandde aan de rechterzijde van de weg in de gracht.





Omdat ze niet op eigen kracht uit de wagen kon raken werd de brandweer van Kortemark opgeroepen op de vrouw te bevrijden. Ze liep bij het ongeval lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Haar wagen werd getakeld.





(JHM)