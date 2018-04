Jeugdhuizen laten 'lokale helden' optreden in oude pastorie 27 april 2018

02u53 0 Kortemark Vandaag is het de derde editie van Lokale Helden, een initiatief van vzw Poppunt. Jeugdhuizen De Zunne, De Fauteuil en De Meeuwe sloegen de handen in elkaar voor een evenement in de oude pastorie van Kortemark.

Er zijn vandaag maar liefst 1.050 optredens van lokaal talent, verdeeld over 390 podia in heel Vlaanderen. "Het feit dat de drie jeugdhuizen van Kortemark, Handzame en Werken samenwerken, is uitzonderlijk. We kwamen haast vanzelf uit bij de pastorie als perfecte neutrale locatie voor het evenement", legt cultuurbeleidscoördinator Simon Aneca uit.





Lounge

"Verder hebben we er bewust voor gekozen om niet alleen muzikaal talent een kans te geven, maar ook jonge lokale kunstenaars een forum te bieden. In de tuin zetten we een podium terwijl we in de boomgaard ook een gezellig loungeplekje maken. Al gebruiken we ook de binnenkant van het gebouw. Op de benedenverdieping komt een bar en boven krijgen drie lokale kunstenaars elk een eigen ruimte waar ze een selectie van hun werken tonen", vertelt Simon Aneca.





Kunstwerken

Drown the Phoenix bijt vanavond de spits af om 20.30 uur. Om 21.45 uur is het de beurt aan Planeet 9 en om 23 uur sluiten Viktor Puype & TGBITW de optredens af. De artistieke noot krijg je met kunstwerken van Jens Defrome, Bram Storme en Benjamin Nollet. De pastorie ligt achter de kerk, op de hoek van de markt en de Stationsstraat. (SVR)