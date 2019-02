Is jouw tuinmateriaal klaar voor de lente? Timmy Van Assche

06 februari 2019

17u04 2 Kortemark Tuinhier Kortemark zorgt ervoor dat al jouw tuingereedschap piekfijn in orde is voor de komende lente. Tijdens een lezing kom je alvast een heleboel praktische tips te weten.

“De winterperiode is hét ideale moment om het tuingereedschap eens grondig schoon te maken en na te (laten) kijken”, laat de vereniging van tuinliefhebbers weten. “Zo kan je straks de lente in en zonder problemen volop aan het tuinieren gaan. Verzorgd materiaal zal de planten ook minder beschadigen en goed gekozen tuingereedschap maakt het tuinwerk nog aangenamer.” Op dinsdag 19 februari geeft Wouter Declercq om 19.30 uur een lezing in zaal De Kouter in de Ichtegemstraat 2A. Op het programma staat onder andere de keuze van een geschikte grasmachine met voor- en nadelen, en het reinigen en onderhouden van snijgereedschap. Meer info: tuinhier.kortemark@gmail.com.