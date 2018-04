Infoavond rond autodelen 14 april 2018

Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met vzw 't Schoederkloptje op 18 april een infoavond rond autodelen. Vooral voor mensen die slechts sporadisch een wagen nodig hebben kan autodelen interessant zijn. Voor wie zelf geen wagen heeft is het een goedkope oplossing, terwijl auto-eigenaars op deze manier de kosten van de wagen kunnen delen met anderen. De gratis infosessie vindt plaats in De Gildezaal, Schoolwegel 5 in Handzame om 19 uur. (SVR)